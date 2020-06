The Last of Us 2 bombardato di recensioni con voto 0 su Metacritic dai soliti cretini

The Last of Us 2 sta subendo un bombardamento di recensioni negative su Metacritic, dove il peggio dei videogiocatori sta dando davvero il suo massimo. Attualmente la media voto degli utenti è di 3.4, con centinaia di recensioni con voto 0.

Che la media voto di 9.5 delle recensioni della stampa sia un abbaglio? Per scoprire la verità basta leggere i testi delle recensioni più critiche. Considerando che che The Last of Us 2 dura circa trenta ore e che il gioco è stato sbloccato poche ore fa per tutti, fa un po' ridere sapere di persone che affossano la storia raccontata dal gioco (probabilmente si basano sulla fuga di notizie pre-lancio).

"Questo gioco è il testamento vivente di come i soldi non possano risolvere tutti i problemi. Grafica? Grande, davvero impressionante. Storia? Spazzatura. Sviluppo dei personaggi? Spazzatura? Sviluppo delle relazioni tra i personaggi? Spazzatura. Gameplay? Uscito direttamente dal 2013. Sinceramente... tutti questi critici che gli hanno dato 10/10 si sono sparati direttamente sui piedi" scrive l'intellettuale obzhora69 che evidentemente deve essere riuscito a finire il gioco nel giro di pochissime ore.

"Gavno game ahahah sosonyhfjdjddjdjjdjcjcjfjdjdjjrjdjcjfjdjdjdjxjjxjdjfjfndjxjxjxj" è la recensione da 1 di JesusHVH, una delle migliori, mentre zavier1 ci dice che The Last of Us 2 è "il gioco più mediocre di sempre... nessun rispetto per il titolo precedente... non buttate i vostri soldi acquistandolo", prima di dargli uno dei tanti 0.

Naturalmente si tratta di un attacco degli utenti di estrema destra, probabilmente organizzati, che non hanno gradito i temi del gioco di Naughty Dog. Questa diciamo che è solo la ciliegina sulla torta di escrementi che hanno cucinato nel corso degli ultimi mesi. Peccato che Metacritic in questo caso non faccia nulla per frenare il review bombing, anche quando è palesemente assurdo.

Per avere più informazioni sul gioco leggete la nostra recensione di The Last of Us 2, titolo esclusivo per PS4 disponibile da oggi.