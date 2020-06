Twitter, tweet audio in arrivo su iOS

Da quanto esiste Twitter, tutti gli utenti si sono sempre lamentati dello scarso spazio a disposizione per i propri messaggi, preferendogli forse anche per questo motivo altri social network più generosi (come Facebook). Ma adesso il problema verrà parzialmente risolto con una nuova funzione: i tweet audio.

I tweet audio sono in arrivo su Twitter, per il momento su iOS (dunque su dispositivi targati Apple, come iPhone e iPad), in futuro chiaramente anche su Android e web browser. Ma cosa sono gli "audio tweet"? Esattamente ciò che sembrano: dei post (o tweet, come sono noti su Twitter) in cui alla scrittura si sostituisce un file audio dell'utente.

Comporli sarà estremamente lineare, perché in realtà la modalità prevista per postare sarà la stessa. Molto semplicemente, gli utenti potranno continuare a digitare caratteri per messaggi di testo, oppure trovare un nuovo "bottone" accanto a quello per allegare foto e video, predisposto per gli audio. Vediamo anche quanto comunicato da Twitter: "negli anni foto, video, gif e caratteri extra ti hanno permesso di aggiungere personalità alle tue conversazioni. Ma spesso 280 caratteri non sono sufficienti e alcune sfumature vengono perse, nelle traduzioni. A partire da oggi, stiamo testando una nuova funzionalità che garantirà un tocco più "umano" nel tuo modo di utilizzare Twitter - la tua stessa voce!"

Le principali piattaforme sul mercato hanno intrapreso una lotta spietata per accaparrarsi più utenti possibili, vedasi le recenti scaramucce Telegram VS WhatsApp: torneremo ad aggiornarvi su Twitter non appena saremo in possesso di maggiori dettagli.