Apex Legends su Nintendo Switch sta venendo su molto bene

Apex Legends arriverà anche su Nintendo Switch e Respawn Entertainment sembra piuttosto convinta dei risultati della conversione, sostenendo che il gioco sta venendo su bene sulla piattaforma Nintendo, nonostante le sfide emerse tecnicamente.

Apex Legends è stato annunciato in arrivo su Steam e Nintendo Switch in occasione dell'EA Play Live, oltre all'approdo del multiplayer cross-play tra le varie piattaforme. Portare lo sparatutto su Nintendo Switch sembra essere stato un lavoro non facilissimo, nonostante la console in questione ci abbia ormai abituato a missioni anche più difficili, ma Respawn è molto soddisfatta di quanto fatto finora.

"È una grande sfida, ci stiamo lavorando da un po'", ha affermato Michael Higham sul nuovo progetto in questione. "Non è priva di difficoltà, ma direi che sta venendo su molto bene e sta funzionando. Ovviamente è una piattaforma diversa e abbiamo dovuto fare dei cambiamenti al gioco per farlo funzionare al meglio".

"Abbiamo deciso di supportare i controlli di movimento e anche questo ha richiesto tempo, soprattutto con la mira attraverso il giroscopio. È un bel po' di lavoro ma sta venendo bene. Stiamo ancora effettuando i test a questo punto, dobbiamo essere sicuri che vada tutto bene ma è una cosa che vale la pena portare a termine. Siamo grandi fan di Nintendo, dunque sono anche personalmente emozionato di poter portare il gioco su Switch e di poterlo portare anche in giro".

Electronic Arts ha peraltro circa sette giochi in arrivo su Nintendo Switch nei prossimi 12 mesi, cosa che dimostra un rinnovato impegno del publisher sulla piattaforma in questione.