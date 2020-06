Star Wars: Squadrons non avrà microtransazioni

Star Wars: Squadrons, il nuovo gioco gioco sviluppato da Motive Studios e incentrato sugli scontri fra caccia dell'Alleanza Ribelle e dell'Impero nell'universo di Star Wars, non avrà microtransazioni, assicurano gli sviluppatori.

Annunciato lunedì scorso con data di uscita ufficiale fissata per il 2 ottobre 2020, il gioco è tornato a mostrarsi venerdì con un video di gameplay e con altre informazioni pubblicate da Electronic Arts, ma ulteriori dettagli sono stati aggiunti dal team Motive in un'intervista pubblicata da Game Informer.

Il sospetto sulla possibile presenza di microtransazioni era emerso per la struttura tendenzialmente multiplayer di Star Wars: Squadrons (che ha comunque la modalità single player) e il fatto che sia proposto al pubblico al prezzo ridotto di 39,99 euro, cosa che faceva pensare a possibili integrazioni successive con una monetizzazione interna.

A quanto pare non è questo il caso: "Pagate 40 dollari e avrete tutto il gioco, grazie, tutto qui", ha affermato con molta chiarezza Ian Frazier, creative director di Motive al lavoro sul gioco. "Questo non è un gioco che abbiamo costruito con una strategia in stile live service", ha spiegato, "è costruito per essere un gioco completo e una grande esperienza per conto suo".

Questo però non significa che non possano essere aggiunte successivamente nuove cose, magari come DLC: "Non diciamo che non aggiungeremo nulla, penso che potremmo farlo, ma il tutto non fa comunque parte di una strategia in stile live service".

Per rendere le cose ancora più chiare, l'autore della sceneggiatura, Mitch Dyer, ha rimarcato la questione su Twitter riferendo semplicemente "Zero microtransazioni" nel suo tweet dedicato al gioco. Nel frattempo, potete ottenere altre informazioni leggendo l'anteprima del gameplay di Star Wars: Squadrons.