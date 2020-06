iOS 13 è installato sul 92% degli iPhone prodotti negli ultimi quattro anni: una percentuale mostruosa, che evidenzia la popolarità dell'ultimo sistema operativo per gli smartphone Apple.

La base installata di iOS 13 naturalmente scende laddove si estenda la ricerca a tutti gli iPhone attualmente in circolazione, ma non più di tanto: parliamo di una base installata pari all'81%.

iPadOS, la versione del sistema operativo ottimizzata appunto per i tablet iPad, ha fatto addirittura meglio: risulta installato sul 93% dei dispositivi prodotti negli ultimi quattro anni.

Sembra insomma che la casa di Cupertino abbia mantenuto le promesse in termini di performance e stabilità, tanto che appunto gli utenti non si sono posti il problema di aggiornare o meno il proprio terminale per paura di vederlo girare più lentamente.

La speranza è che con iOS 14 si possa fare ancora meglio: il nuovo sistema operativo verrà presentato ufficialmente durante il keynote della WWDC 2020, fissato per il 22 giugno.