Insurgency: Sandstorm rinviato su PS4 e Xbox One, non c'è una nuova data di uscita

Insurgency: Sandstorm è stato rinviato su PS4 e Xbox One: il gioco sarebbe dovuto uscire il 25 agosto, ma gli sviluppatori hanno detto di aver bisogno di più tempo per migliorare l'esperienza.

Stando al messaggio pubblicato da New World Interactive, i lavori sulla versione console del gioco procedono bene ma la data di uscita di Insurgency: Sandstorm su PS4 e Xbox One, fissata al 25 agosto, non potrà essere rispettata.

Il team sente infatti la neccessità di ottimizzare l'esperienza, considerando che si tratta anche del loro primo titolo per console. Allo stato attuale non è stata annunciata la nuova release.

Alcuni utenti su Twitter hanno fatto notare che il ritardo potrebbe essere fatale per le possibilità di successo dello sparatutto, con PS5 e Xbox Series X sempre più vicine e i grandi publisher già al lavoro per sfruttarne le potenzialità.