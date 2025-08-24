Call of Duty: Black Ops 7 è stato sviluppato in parallelo con Black Ops 6: lo ha rivelato l'associate creative director Miles Leslie, parlando di come tutto ciò abbia rappresentato una sfida inedita per lo studio.

"I progetti sono stati avviati nello stesso momento", ha detto Leslie. "È chiaro che i tempi di sviluppo non erano identici, ma i due giochi sono stati messi in produzione in parallelo e approvati nello stesso periodo."

"È stata una sfida davvero unica, ma anche divertente, sapere già dall'inizio che avremmo dovuto lavorare così. Se Black Ops 6 era ambientato nel 1991 con un team di disertori, come avremmo fatto a ribaltare lo scenario con Black Ops 7 nel 2035?"

Inevitabilmente c'è stato uno scambio di feedback fra i due team. "Molte delle innovazioni introdotte in Black Ops 6 le ritroverete in Black Ops 7, e ciò rappresenta un ottimo collegamento tra i due giochi", ha spiegato la lead narrative producer Natalie Pohorski.