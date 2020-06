Fortnite, skin Loserfruit disponibile per poco tempo: prezzo e immagini

La skin Loserfruit è finalmente disponibile su Fortnite Battaglia Reale. Inizialmente il suo debutto era previsto sul finire della Fortnite Capitolo 2 Stagione 2, poi è stato rimandato alla Fortnite Capitolo 2 Stagione 3. Resterà a disposizione di tutti i giocatori per pochissime ore, quindi facciamo per bene il punto della situazione.

Punto numero uno: cos'è la skin Loserfruit? Il frutto di una collaborazione tra gli sviluppatori di Epic Games e la nota streamer, che vanta attualmente mezzo milione di follower su Twitter. La skin di Loserfruit può essere acquistata nel negozio di gioco di Fortnite in cambio di V-buck. Sono presenti i seguenti oggetti cosmetici: una skin, uno strumento raccolta a tema frutta, infine un balletto.

Tutto ciò resterà a disposizione per poco tempo, presumibilmente ancora per un paio di giorni; basti pensare che attualmente è già arrivato il nuovo starter pack della stagione 3. I prezzi di Epic Games sono gli stessi proposti tempo fa per la Skin di Ninja, ovvero 1500 V-buck per il costume (circa 15 euro al cambio) e circa 500 V-buck per ogni altro accessorio. Volendo è possibile risparmiare qualche euro con il bundle a tema Loserfruit.

Eccovi le immagini della skin in questione e dei suoi accessori (zaino e strumento raccolta): vi piacciono? O potrete farne tranquillamente a meno?

tag a friend and tell me why they should get the loserfruit bundle ❤️ pic.twitter.com/RSEg5jQ28P — Loserfruit (@Loserfruit) June 23, 2020