Marvel's Avengers girerà su PS5 a 60 fps e 4K dinamici, 4K reali su Xbox Series X?

Marvel's Avengers per PS5 includerà una modalità a 60 fps che tuttavia non girerà a 4K reali, bensì utilizzerà una risoluzione dinamica. Non si fa invece menzione della versione Xbox Series X, che forse non avrà tale limitazione.

Il dettaglio emerge dal comunicato di ieri, in cui si parlava di Marvel's Avengers come gioco di lancio per PS5 e Xbox Series X con l'update gratuito per gli utenti che acquisteranno il gioco su PS4 e Xbox One, sulla falsariga di diverse altre produzioni cross-gen che utilizzeranno il medesimo approccio.

La notizia dei 4K dinamici su PlayStation 5, ad ogni modo, apre inevitabilmente a una serie di speculazioni sulle effettive capacità della console Sony, che nel confronto diretto con la controparte Microsoft potrebbe dover scendere a compromessi.

Del resto sono ormai mesi che si parla dei giochi multipiattaforma come terreno di valutazione per le capacità delle nuove piattaforme, produzioni dunque in cui conta il "minimo comune denominatore" e gli sviluppatori non possono spendersi in ottimizzazioni estreme.

Laddove l'informazione fosse confermata e al contempo dovesse venire a galla che su Xbox Series X Marvel's Avengers non avrà di queste limitazioni, è chiaro che si tratterebbe di un elemento su cui il marketing della casa di Redmond potrebbe far leva da qui al lancio delle console.