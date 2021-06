Dirt 5: update 4.04 per le versioni PC, Xbox e PlayStation disponibile

Codemasters ha rilasciato l'update 4.04 di Dirt 5 quest'oggi, 1 giugno 2021. La patch introduce varie novità, tra le quali è compreso anche il supporto ai device Fanatec, oltre a correzioni di bug. L'aggiornamento è disponibile per le versioni PC (Steam e Windows Store), Xbox e PlayStation. L'update per la versione Google Stadia arriverà più avanti.

Prima di tutto, l'update 4.04 di Dirt 5 introduce su PS4 e PS5 il supporto a diversi volanti e accessori. Vediamo la lista completa condivisa dagli sviluppatori:



Fanatec CSL Elite Racing Wheel - Officially licensed for PS4™

Fanatec Podium Racing Wheel F1 - Officially licensed for PS4™

Fanatec ClubSport Steering Wheel BMW GT2 (Add-on)

Fanatec ClubSport Steering Wheel Formula (Add-on)

Fanatec ClubSport Steering Wheel Porsche 918 RSR (Add-on)

Fanatec ClubSport Steering Wheel Universal Hub (Add-on)

Fanatec CSL Steering Wheel McLaren GT3 (Add-on)

Fanatec CSL Steering Wheel P1 PS4 (Add-on)

Fanatec CSR Elite Pedals (Add-on)

Fanatec CSL Elite Pedals (Add-on)

Fanatec ClubSport Pedals V1 (Add-on)

Fanatec ClubSport Pedals V2 (Add-on)

Fanatec ClubSport Pedals V3 (Add-on)

Fanatec ClubSport Pedals V3i (Add-on)

Fanatec ClubSport Handbrake (Add-on)

Fanatec ClubSport Shifter (Add-on)

Dirt 5

Inoltre, sempre su PS4 e PS5, è stato corretto un problema legato a due trofei che non si sbloccavano nel modo previsto. Infine, per tutte le versioni di Dirt 5, l'update 4.04 introduce alcune correzioni e ottimizzazioni per migliorare il gioco in tutte le modalità.

Dirt 5 è un successo, soprattutto su piattaforme Microsoft: l'Xbox Game Pass ha fatto aumentare vertiginosamente il numero di giocatori.