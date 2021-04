DiRT 5: l'Xbox Game Pass ha fatto aumentare vertiginosamente il numero di giocatori

Stando a quanto dichiarato da Codemasters, l'inserimento del suo gioco di corse DiRT 5 nell'Xbox Game Pass ha fatto aumentare vertiginosamente il numero di giocatori, compensando in parte il lancio non proprio stellare avvenuto a fine 2020.

David Srpingate, il technical director del gioco, ha parlato di grossi numeri, pur senza svelare con precisione quanti siano stati i giocatori guadagnati complessivamente da DiRT 5 entrando a febbraio nel servizio di Microsoft.

Tra gli effetti positivi dell'aumento della base utenti, c'è stato quello del passaparola, come spiegato da Srpingate stesso: "Siamo stati davvero felici per il livello di coinvolgimento generale ed è stato fantastico vedere gli effetti positivi sul gioco e sul modo in cui se ne parla."

Naturalmente con il passare delle settimane il numero dei giocatori è un po' calato, ma è rimasto sempre decisamente elevato, soprattutto in confronto all'andamento del gioco su altre piattaforme, come Steam, dove DiRT 5 fatica ormai a raggiungere i cento giocatori contemporanei.

Se volete più informazioni sul gioco, leggete la nostra recensione di DiRT 5. Per il resto vi ricordiamo che il gioco è disponibile per PC, Stadia, PS4, Xbox One, PS5 e Xbox Series X | S.