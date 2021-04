Yakuza: Like a Dragon, Kazuma Kiryu al posto di Ichiban Kasuga grazie a una mod

Yakuza: Like a Dragon può essere giocato su PC controllando Kazuma Kiryu anziché Ichiban Kasuga grazie a una mod che consente appunto di cambiare il protagonista del gioco.

Scaricabile qui, la mod realizzata da RyTmo77 va in pratica a disattivare una delle novità più rilevanti dell'ultimo episodio della serie SEGA, ovverosia il cambio di protagonista.

Come abbiamo scritto nella recensione di Yakuza: Like a Dragon, in realtà il passaggio di testimone si è rivelato meno traumatico del previsto, grazie al grande carisma di Ichiban e a una storia convincente, piena di personaggi memorabili.

Se tuttavia volete sperimentare il brivido di tornare a controllare Kazuma Kiryu, la mod consente di farlo subito dopo l'arrivo a Yokohama (altrimenti, dice l'autore, si verificano dei crash) e utilizzare anche due job inediti, Legend e Rush.