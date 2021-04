Oggi sarà ripresentato un gioco già svelato in passato, secondo un insider

Oggi sarà ripresentato un gioco già svelato. A dirlo è stato l'analista Daniel Ahmad, meglio conosciuto come ZhugeEX, che si è detto eccitatissimo per ciò che sarà mostrato. Peccato che non abbia fatto alcun nome, lasciandoci a brancolare nel buio.

Ahmad è anche un noto insider con diversi agganci all'interno dell'industria, quindi il suo messaggio può essere preso decisamente sul serio. Anche se sull'annuncio in sé non sappiamo nulla, è comunque possibile fare qualche speculazione.

Il primo gioco che viene in mente è sicuramente Elden Ring, presentato e mai svelato completamente. Che sia oggi la fatidica giornata per saperne finalmente di più sul nuovo progetto di FromSoftware? Altro gioco sparito dalla scena che potrebbe tornare a mostrarsi in una versione semi definitiva è il gioco di ruolo d'azione Project Awakening, il cui lancio era inizialmente previsto per il 2020 ma di cui non si è saputo più nulla.

In realtà i titoli papabili per una "ripresentazione" sono davvero tantissimi. Difficile che sia una delle esclusive di Nintendo come Metroid Prime 4, The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 o Bayonetta 3, dato che il publisher giapponese non ha annunciato eventi particolari per la giornata odierna. Se vogliamo ci sono anche alcuni giochi di Bethesda, come Starfield o The Elder Scrolls VI, ma anche in questo caso è improbabile che siano tirati fuori così dal nulla e non usati per qualche evento dedicato.

[errata corrige]

Il gioco è stato in realtà già presentato: Lost Soul Aside. Ci scusiamo per l'errore e nascondiamo la notizia.