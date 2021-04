Famicom Detective Club per Nintendo Switch bene nei voti di Famitsu

Nell'ultimo numero della rivisa giapponese Famitsu è stato recensito un unico gioco: si tratta di Famicom Detective Club per Nintendo Switch, e a quanto pare è piaciuto alla redazione.

Annunciato a febbraio, Famicom Detective Club include il remake di due visual novel Nintendo, per la precisione The Missing Heir e The Girl Who Stands Behind.

Questi grandi classici dell'archivio Nintendo sono stati localizzati in inglese e aggiornati per Nintendo Switch, con una grafica ammodernata e filmati completamente doppiati.

Suspense, misteri e colpi di scena ti attendono a ogni passo: rimarrai con il fiato sospeso mentre ti immergi in queste intricate storie ambientate in Giappone.

Come detto, la redazione di Famitsu ha accolto il pacchetto con voti positivi, sebbene non sensazionali. Eccoli:

Famitsu, i voti del numero 1692