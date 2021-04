Xbox Series X: Brian Fargo è contento dei progressi del primo gioco esclusivo di inXile

Il primo gioco esclusivo di inXile per Xbox Series X/S sarà un gioco di ruolo in prima persona sviluppato con Unreal Engine 5, che sta venendo su molto bene, almeno stando a quanto scritto da Brian Fargo su Twitter. Purtroppo per vederlo in azione ci vorrà ancora del tempo, visto che siamo nelle prime fasi dello sviluppo.

A dirlo è stato sempre Fargo, che per chi non lo conoscesse è il capo di inXile, nonché una grossa personalità dell'industria dei videogiochi, che si è detto entusiasta della grafica, del design e della sceneggiatura del gioco. Naturalmente un commento del genere su un suo gioco lascia il tempo che trova, ma considerando i precedenti lavori dello studio un po' di acquolina in bocca è inevitabile che ce l'abbia fatta venire.

Comunque sia uccidiamo l'hype, in modo da non rischiare brutte sorprese. Aspettiamo e stiamo a vedere cosa ci attende. Rimane il fatto che parliamo di uno dei migliori studi occidentali nello sviluppo di giochi di ruolo classici, insieme a Obsidian e Bethesda, quindi che ci sia un certo interesse è inevitabile.

Per il resto, andate a giocare quella perla di Wasteland 3, l'ultimo titolo pubblicato da inXile, perché ne vale davvero la pena.