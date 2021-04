Hood: Outlaws & Legends: contenuti post-lancio, roadmap e Battle Pass in video

Hood: Outlaws and Legends potrà contare su robusti contenuti post-lancio, nell'ambito di una ricca roadmap per tutti i possessori del gioco e soprattutto per chi acquisterà il Battle Pass.

Dopo il recente trailer del gameplay, Hood: Outlaws & Legends torna dunque a mostrarsi in video con tutti i dettagli del caso, gli aggiornamenti gratuiti e le tre stagioni previste.

Il primo anno di contenuti verrà diviso in quattro stagioni tematiche, ognuna contenente novità per il gameplay, eventi della community, oggetti cosmetici e altro ancora.

Hood: Outlaws & Legends, la roadmap dei contenuti post-lancio.

Una nuova mappa, la Montagna, arriverà inoltre subito dopo il lancio, nell'ambito della prima stagione: Litha. Caratterizzata da due aree collegate da un ponte, la location offrirà nuovi spunti per le sfide fra i giocatori.

Come si vede nel trailer, saranno tuttavia presenti anche altre novità, come una modalità basata sull'azione pura. Arriverà inoltre un nuovo Fuorilegge nella foresta di Sherwood: Eidaa, dotata di abilità in grado di cambiare gli equilibri dei match.