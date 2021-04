Sorare: Cagliari, Sampdoria, Genoa, Udinese e Verona si uniscono al Fantacalcio su blockchain

Cagliari, Sampdoria, Genoa, Udinese e Verona si uniscono ai club italiani di Serie A già presenti su Sorare. In questo modo salgono a 11 le squadre del massimo campionato nazionale ad essere presenti sul Fantacalcio creato su blockchain.

Fondata nel 2018, Sorare sta diventando celebre attraverso gli oggetti da collezione digitali e grazie alla tecnologia blockchain applicata al suo fantacalcio globale, la società sta lavorando per creare "il gioco nel gioco". Sorare sta trasformando il mondo dei fan dello sport online e offre alla sua comunità un nuovo modo per connettersi ai club e ai giocatori che amano. La piattaforma ha registrato un volume di vendita mensile di carte di oltre 28 milioni dollari in 130 paesi nel mondo.

Con sede a Parigi, Sorare è finanziato da una squadra di investitori di livello mondiale che include Benchmark, Accel Partners, e.ventures, i calciatori Gerard Piqué, Antoine Griezmann e André Schürrle.

Cagliari, Sampdoria, Genoa, Udinese e Verona entrano in questo modo a far parte di Sorare, il campionato di calcio digitale con blockchain. Salgono così a 11 i football club italiani presenti sulla piattaforma di Fantasy Football internazionale, insieme ad oltre 140 squadre internazionali. I collezionisti di tutto il mondo, così, potranno giocare, collezionare e scambiare le nuove carte digitali dei giocatori delle squadre italiane, da Roberto Pereyra a Fabio Quagliarella, da João Pedro a Musa Barrow.

Sorare oggi conta oltre 130.000 utenti attivi mensili in tutto il mondo, con 28 milioni di dollari di carte vendute al mese in 130 paesi. Il CEO di Sorare Nicolas Julia commenta così questo nuovo passo avanti per la startup di Fantacalcio globale: "Stiamo costruendo un'esperienza di gioco alimentata dalla passione, in cui i fan possono connettersi con il calcio e con una comunità globale. Su Sorare, gli utenti possono davvero vivere l'esperienza del gioco. Siamo orgogliosi che club leggendari si uniscano a Sorare per consentire ai fan di tutto il mondo di connettersi con i loro calciatori preferiti. Siamo davvero molto colpiti dalla crescita della community di tifosi italiani su Sorare".

Alcuni dei più celebri campioni di Sorare.

Questi cinque nuovi club di Serie A grazie a Sorare potranno accrescere ulteriormente la fama del loro marchio internazionale, raggiungendo un pubblico di fan nuovo: centinaia di migliaia di nuovi giocatori in tutto il mondo, anche in Asia e America, dove Sorare è in forte crescita. La piattaforma, inoltre, sta anche aprendo un nuovo flusso di entrate per le squadre di calcio, creando una nuova categoria di licenze di gioco: licenze in NFT, non-fungible token.

Julia aggiunge: "Sorare offre una nuova opportunità per le squadre di calcio, anche tenendo conto delle limitazioni dovute alla pandemia che hanno influenzato in modo significativo il settore delle partite dal vivo. Entrare in piattaforma, infatti, offre alle squadre di calcio un modo per diversificare i loro flussi di entrate ".

