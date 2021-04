Yoshinori Ono presidente di Delight Works dopo l'addio a Capcom

Yoshinori Ono, il padre di Street Fighter, è stato nominato presidente e COO dello studio giapponese Delight Works dopo l'addio a Capcom, azienda in cui ha militato per trent'anni.

Ono ha annunciato che avrebbere lasciato Capcom alcuni mesi fa, e la cosa si è concretizzata nelle ultime settimane. Dietro la vicenda pare ci fossero alcuni contrasti per via dei problemi nello sviluppo di Street Fighter 6.

È chiaro che una figura dello spessore di Ono non sarebbe rimasta con le mani in mano, ma Delight Works si pone come una realtà molto differente rispetto alla casa di Osaka, concentrata su progetti meno impegnativi.

Yoshinori Ono con l'inseparabile Blanka davanti al logo di Delight Works.

Sarà dunque interessante capire se l'apporto di Ono consentirà al team giapponese di compiere un sostanziale passo in avanti sul fronte della qualità e delle ambizioni, e di uscire dalle produzioni di nicchia che per il momento ne caratterizzano il catalogo.

"A partire dal 1 maggio lascerò Capcom per approdare in una nuova azienda. Lavorerò per uno studio un po' diverso da quello a cui ero abituato, e comincerò anche a guardare allo sviluppo da una prospettiva differente", ha scritto Ono su Facebook.

"Le mie precedenti esperienze sono state davvero entusiasmanti, ma non vedo l'ora di crescere ancora in questa nuova posizione. Il logo della nuova azienda è verde, dunque almeno questa parte è connessa a Jimmy!"