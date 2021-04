Godzilla Destruction da oggi su iOS e Android con download gratis

Godzilla Destruction è disponibile a partire da oggi su iOS e Android, con download gratis: si tratta del nuovo tie-in mobile dedicato al celebre mostro giapponese.

Realizzato certamente per cavalcare l'onda del film Godzilla Vs. Kong, il gioco ci mette al comando dell'enorme creatura, intenta a portare quanta più distruzione possibile.

L'esperienza appare per certi versi simile a quella del classico arcade King of the Monsters, ma in termini di qualità dubitiamo che il titolo targato Toho possa rivaleggiare con il classico SNK.

Si tratta ad ogni modo di un prodotto freemium, che potete scaricare e provare gratuitamente se possedete un dispositivo iOS o Android. Ecco i link per il download da App Store e Google Play Store.