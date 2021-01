Godzilla vs Kong: trailer ufficiale italiano di questo atteso film tra le 2 leggende

Warner Bros. ha distribuito il trailer ufficiale in italiano di Godzilla vs Kong, l'atteso film tra le 2 leggende del cinema mondiale. Il film dovrebbe arrivare nei cinema a partire dal 26 marzo 2021 e su HBO Max negli Stati Uniti.

Diretto da Adam Wingard, il film è interpretato da Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry e Shun Oguri. Si tratta del Sequel dei film Godzilla II - King of the Monsters (2019) e Kong: Skull Island (2017). Si tratta anche del trentaseiesimo film su Godzilla e del dodicesimo su King Kong.

Assieme al trailer, Warner Bros. ha distribuito anche la nuova sinossi del film:

"Le leggende entrano in lotta di collisione in Godzilla vs. Kong con questi due avversari mitologici che si scontrano in una storica battaglia spettacolare, con il destino del mondo in bilico. Kong e i suoi protettori intraprendono un viaggio per trovare la sua vera casa, e con loro c'è Jia, una piccola orfana con cui ha formato un legame unico e potente. Inaspettatamente si ritrovano sul cammino di un Godzilla furioso, che semina distruzione in tutto il mondo. Lo scontro epico tra i due titani, scatenato da forze ignote, è solo l'inizio di un mistero che giace nel profondo del cuore della Terra."

Come è facile immaginare il film sarà ricco di azione e di combattimenti spettacolari, tra queste due leggende del cinema mondiale. Non aspettatevi grandi dialoghi e introspezione psicologica tra i personaggi, ma botte da orbi tra questi due colossi.

Nella speranza di poter andare al cinema nuovamente per poter apprezzare appieno tutti gli effetti speciali del film.