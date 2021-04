McDelivery GGang: Sypher ha scelto le 5 giocatrici che allenerà in Apex Legends e COD Warzone

Insieme al loro coach tecnico, la pro-player Sypher già parte di Machete Gaming, le ragazze della McDelivery GGang inizieranno così un percorso che le porterà a competere nei più prestigiosi tornei e misurarsi con i player più forti del settore. In particolare, MadMorona (Anais Fabriani), xKumiho (Roberta Marceddu) e Aelita (Roberta Bertini), saranno impegnate su Apex Legends, mentre Girl Bong Theory (Samantha Polizotto) e PanniR (Mariasole Panni) metteranno in mostra le loro abilità in COD. Per tutte, inoltre, si prospetta un ricco calendario di appuntamenti, talk, gameplay ed eventi community in cui raccontarsi e confrontarsi con i più stimati personaggi del mondo gaming.

Le McDelivery GGang sono un'iniziativa inclusiva nata dalla volontà di sostenere la categoria femminile e valorizzarne le abilità competitive e le aspirazioni in un mondo, quello dell'e-Sport, ancora tenacemente ancorato un immaginario machista. Secondo i dati del rapporto "I videogiochi in Italia nel 2020", pubblicato da IIDEA (Italian Interactive Digital Entertainment Association), si evidenzia un 44% di videogiocatori donne in Italia, una platea di quasi 8 milioni di gamer su un totale di 16.7 milioni, che alimentano un giro d'affari di 2.1 miliardi di euro con una crescita del +21,9% rispetto al 2019. Numeri importanti che però faticano ancora a trovare il giusto spazio di espressione in ambito professionale.

Ieri si sono svolti i provini per cercare le giocatrici della McDelivery GGang , la nuova squadre esport promossa da McDonald's e Machete Gaming. Si tratta di 5 player che saranno guidate da Sypher e andranno a competere in Apex Legends e COD Warzone . MadMorona (Anais Fabriani), xKumiho (Roberta Marceddu) e Aelita (Roberta Bertini), saranno impegnate sul battle royale di Respawn, mentre Girl Bong Theory (Samantha Polizotto) e PanniR (Mariasole Panni) metteranno in mostra le loro abilità in COD.

Le McDelivery GGang

Il logo delle McDelivery GGang.

Roberta Bertini, 19 anni, in arte Aelita, ha iniziato ad avvicinarsi al mondo dei videogiochi a soli tre anni grazie al padre che, gamer a sua volta, le ha trasmesso la passione per questo mondo. Da sempre ama i giochi FPS e ha cominciato a gareggiare a livello competitivo proprio con Apex Legends. Entrare in questo team è per lei un'occasione importante di mettersi alla prova, misurandosi con avversari di livello e di migliorarsi come giocatrice, potendo contare sul supporto di esperti come Machete Gaming.

MadMorona, aka Anais Fabriani ha 29 anni e viene da Latina, provincia di Roma. Ha cominciato a giocare all'età di 13 anni, quando ha ricevuto il suo primo PC e da lì non ha più smesso. Ha partecipato a diverse competizioni e tornei, presentandosi per lo più come SoloQ, un vero peccato, a detta sua: per lei, infatti, il gioco in team rappresenta una grande opportunità di crescita sia personale che come player. Entrare nella McDelivery GGang è quindi il primo passo per migliorarsi.

Samantha Polizotto, di Capo d'Orlando, Messina, ha 24 anni ed è conosciuta come Girl Bong Theory. Da due anni si dedica allo streaming su Twitch dove si interfaccia con la sua community. Amante dei videogiochi sin da bambina, nel 2012 scopre COD e da quel momento scoppia la sua passione per questo genere di giochi, per cui si è spesa a livelli competitivi in diversi team. La McDelivery GGang è per lei la strada che le permetterà di giocare ad alti livelli e dimostrare al contempo che anche i team femminili possono andare lontano in questo settore.

Roberta Figus Marceddu viene dalla provincia di Cuneo e si fa chiamare xKumiho. Gioca ai videogiochi da quando ha 5 anni, una passione che non l'ha più abbandonata, nemmeno ora che ne ha 26. Per lei Machete Gaming è una realtà che racconta e fa conoscere ciò che di positivo c'è in questo settore, un'occasione di ritrovo, che fa bene a chi vi partecipa. Un luogo istruttivo, di sana competizione, dove si è tutti sullo stesso piano. Ciò che fa la differenza è solo il talento e un team al femminile è occasione di dimostrarlo abbattendo ogni pregiudizio.

Mariasole Panni ha 26 anni, viene da Roma e nel mondo del gaming è conosciuta come panniR. Si appassiona ai videogiochi da bambina, dimostrando poi interesse per i giochi FPS. Non a caso, è proprio con COD che si avventura nel mondo competitive; una realtà che descrive come non semplice specie per le donne. Ha combattuto i pregiudizi con la sua carriera da streamer, facendosi largo nel settore, nella convinzione che passione, costanza e impegno ripagano sempre. La McDelivery GGang è per lei opportunità di continuare la sua battaglia e testare le sue capacità con gamer di alto livello.