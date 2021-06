Nvidia GeForce RTX 3080Ti e RTX 3070Ti: data, prezzo e specifiche ufficiali

Come preventivato e ampiamente "rumoreggiato", Nvidia ha annunciato stamattina (in realtà lo ha fatto il 31 maggio, ora del pacifico) le due new entry della famiglia di GPU GeForce RTX. Stiamo parlando delle GeForce RTX 3080Ti e RTX 3070Ti, due interessanti schede video in arrivo a partire da questa settimana. Ecco la data, il prezzo e le specifiche ufficiali.