Borderlands 2: il cosplay di Tiny Tina di laryneko è spaziale

Tiny Tina è un simpatico personaggio della serie di Borderlands che ha debuttato a partire dal secondo capitolo, ma poi è diventato una presenza fissa della blockbuster di Gearbox. Il cosplay di laryneko, una modella italiana specializzata nel trasformarsi nei protagonisti dei videogiochi, è davvero spaziale e riesce a riprodurre la piccola Tina in maniera sensazionale.

Tiny Tina è una simpatica tredicenne esperta in esplosivi. Il suo personaggio ha debuttato il Borderlands 2, ma è sicuramente grazie al DLC Tiny Tina's Assault on Dragon Keep che ha assunto un ruolo di maggior importanza.

Il cosplay di Lara Bonetti, questo il vero nome di laryneko, è stupefacente per la quantità di dettagli dell'armatura, per la capacità di ricreare l'effetto cel shading e per la bellezza generale dello scatto. Tutto, dalla maschera ai capelli, passando ai dettagli come il pupazzo appeso alla cintura, sono davvero perfetti. Complimenti!