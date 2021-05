The Seven Deadly Sins, il cosplay di Elizabeth di Monpink_mon è davvero fedele

Torniamo con piacere nelle atmosfere fantasy di The Seven Deadly Sins con un altro cosplay, ancora una volta incentrato sul personaggio di Elizabeth, particolarmente utilizzato come modello da numerose cosplayer e in questo interpretato al meglio dall'esperta modella Monpink_mon.

Elizabeth Lyonesse è la terza principessa di Lyonesse, adottata dal re Bartra e dunque personaggio fondamentale negli eventi della serie. Comparsa in maniera bizzarra fin dai primi momenti della serie, coperta inizialmente da una pesante corazza che ne nascondeva l'identità, la bella Elizabeth si è poi svelata a Meliodas al Boar Hat spogliata dell'armatura in tutto il suo splendore.

Proprio in questa situazione sembra essere riprodotta anche da Monpink_mon, che si presenta in questa foto dal suo account Twitter con indosso la tipica tutina sotto-corazza che caratterizza il personaggio di Elizabeth in diversi frangenti più tranquilli.

Da notare anche la ricostruzione dello scenario che sembra riferirsi proprio all'interno del Boar Hat, ovvero la particolare locanda gestita da Meliodas e utilizzata anche da quartier generale per la sua operazione di recupero degli altri cavalieri, anche se ovviamente ci dev'essere dietro un po' di lavoro di montaggio.

Tra capigliatura con frangia tipica a coprire un occhio, abbigliamento e anche espressione, la riproduzione di Elizabeth da parte di Monpink_mon è davvero notevole.