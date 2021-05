Nier Replicant: il cosplay di 2B di shirogane_sama è per i fan del gioco

shirogane_sama, una delle modelle più apprezzate da queste parti per la sua versatilità e abilità nel riprodurre i diversi personaggi, ha realizzato un cosplay di 2B di Nier Replicant. Lo ha fatto nella speranza che i fan della serie possano ovviamente apprezzare il suo lavoro e trovare il tempo per giocare e apprezzare la fatica di Square Enix.

La posa non è esattamente uguale a quella che troviamo all'interno del gioco, è un po' più ammiccante, ma la realizzazione del costume è, come di consueto, di buon livello. La parrucca e i lineamenti di shirogane_sama rendono la modella molto simile a 2B, mentre il costume è di buona fattura e provocante esattamente come il design utilizzato da Square Enix nel gioco originale.

Nel caso in cui vi stiate chiedendo come sia, vi lasciamo alla nostra recensione di Nier Replicant, il remake del gioco di culto di Yoko Taro.

La foto di shirogane_sama si chiude con una domanda, nel caso esistessero gli androidi, voi ne vorreste uno?