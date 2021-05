Final Fantasy 7: il cosplay di Tifa di katyuskamoonfox è da blasfemia

Vediamo il cosplay di Tifa da Final Fantasy 7, realizzato da un'ispiratissima katyuskamoonfox, che ci porta a dire cose blasfeme per quanto è ben realizzato, pur essendo declinato verso il soft erotismo. Il costume in sé è molto accurato, per quanto più succinto di quello originale (nemmeno troppo in realtà), mentre la posa urla Only fans da tutti i pori. Un capolavoro della modernità, che piacerà sicuramente a chi apprezza il genere.

Tifa è un personaggio amatissimo dalle cosplayer, che possono usarla per tirare fuori il loro lato più sexy, risultando allo stesso tempo carismatiche. Del resto è molto amata anche dagli appassionati di Final Fantasy 7, che spesso la preferiscono alla più castigata Aeris.

Ma ora bando alle ciance e guardiamo il cosplay di Tifa di katyuskamoonfox:

