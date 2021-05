World of Warcraft, il cosplay di Neptulon di Panterona è davvero carismatico

Vediamo il cosplay di Neptulon, uno dei boss di World of Warcraft, realizzato da Panterona, una delle nostre cosplayer preferite. La nostra ha realizzato un costume davvero eccezionale, con tanto di "base oceanica" e location a tema per la foto.

Naturalmente Panterona è assolutamente superiore al signore dell'acqua, che anche da incattivito non riuscirebbe a sfiorarle un bracciale. Anzi, suggeriamo a Blizzard di usare questa versione del personaggio, che ci piace molto di più dell'originale... ma di diverse lunghezze.

Immaginiamo che World of Warcraft non abbia bisogno di presentazioni, dato che è l'MMORPG più famoso in occidente, nonostante ormai abbia quasi venti anni sulle spalle.

