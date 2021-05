Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente: data d'uscita ufficiale svelata

The Pokémon Company ha annunciato la data d'uscita ufficiale di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente: il 19 novembre 2021. Quindi possiamo considerarli tra i titoli di Natale di Nintendo Switch, che anche quest'anno offrirà la sua bella dose di Pokémon agli appassionati della serie, bambini e non.

Per chi non li conoscesse, Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente sono i remake di Pokémon Diamante e Pokémon Perla, pubblicati in origine su Nintendo DS. Nonostante la completa revisione del lato grafico, fatta per dargli un aspetto più moderno, i due giochi saranno assolutamente in linea con gli originali per struttura e contenuti. Quindi chi già li conosce si troverà a casa, mentre i nuovi giocatori potranno provare le gioie di un titolo classico.

Se vogliamo, l'operazione di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente è in linea con quella dei Pokémon: Let's Go, con una direzione artistica sempre più uniformata tra i vari capitoli, per renderla più vicina a quella della serie animata, così da creare una continuità totale del franchise.