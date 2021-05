Leggende Pokémon: Arceus: data d'uscita ufficiale svelata

The Pokémon Company ha svelato la data d'uscita ufficiale di Leggende Pokémon: Arceus per Nintendo Switch: il 28 gennaio 2022. Per chi non lo conoscesse, si tratta di una nuova serie Pokémon, spin-off di quella classica, che proporrà un mondo aperto tutto da esplorare e un'ambientazione storica, oltre a delle dinamiche leggermente differenti rispetto ai canoni.

Da notare che la data d'uscita di Leggende Pokémon: Arceus è vicinissima a quella di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, che saranno disponibili a partire dal 19 novembre 2021. Sostanzialmente nel giro di poco più di due mesi gli appassionati potranno acquistare ben due titoli maggiori a tema Pokémon (tre, per quelli che acquistano sempre entrambe le edizioni della serie classica).

Inoltre, considerando solo i giochi maggiori, ossia Leggende Pokémon: Arceus, Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, i due Pokémon: Let's Go e Pokémon Spada e Scudo, possiamo affermare che Nintendo Switch sia la console di Nintendo con più titoli del franchise Pokémon in assoluto, in attesa che ne vengano annunciati anche altri.