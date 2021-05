Amazon ha acquistato MGM Studios per 8,45 miliardi di dollari

Amazon ha acquistato gli MGM Studios per 8,45 miliardi di dollari, rafforzando la sua posizione come produttrice di serie TV e film. Considerate che MGM possiede franchise fortissimi, in particolare quello di 007, uno dei più iconici dell'intera Hollywood, ma anche altri molto amati come Rocky e Robocop.

L'affare consentirà ad Amazon di aggiungere una grande quantità di film e serie TV di prestigio al catalogo di Amazon Prime Video. Si parla di più di 4.000 film e di 17.000 tra serie e spettacoli televisivi, stando a quanto riferito da Mike Hopkins, che gestisce Prime Video e gli Amazon Studios, e che ha le idee chiarissime su cosa comporterà l'acquisizione:

"Il vero valore economico dietro l'affare è nel tesoro di proprietà intellettuali e nel vasto catalogo che vogliamo reimmaginare e sviluppare insieme al talentuoso team di MGM. Siamo davvero emozionati perché ci darà grandi opportunità di raccontare delle nuove storie."

Naturalmente l'acquisto non è ancora concluso, visto che ora la parola spetta agli organi di controllo che devono valutarlo e approvarlo, ma è comunque indicativo della volontà di Amazon di espandere la portata del suo servizio Amazon Prime Video, andando a rivaleggiare in modo più deciso con Netflix e Disney+.