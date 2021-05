Graven disponibile da oggi in Accesso Anticipato per PC

Graven è disponibile da oggi in Accesso Anticipato per PC su Steam, GOG ed Epic Games Store. Il prezzo del gioco è di 20,99€, con uno sconto del 10% per gli acquirenti della prima ora. Lo sconto sarà disponibile per una settimana.

L'annuncio è stato dato dagli editori 3D Realms e 1C Company, nonché dalla software house Slipgate Ironworks. Il lancio della versione completa avverrà nel 2022 su PC, PS5, Xbox Series X e S, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, in data ancora da destinarsi.

Frederik Schreiber, il game director, nonché presidente di 3D Realms, vede nell'Accesso Anticipato un modo per garantire ai giocatori il giusto standard qualitativo dei giochi. Del resto Graven è un titolo molto atteso, uno di quelli che ha riscosso più successo durante l'ultimo festival di Steam. Vediamo il filmato di lancio della versione Accesso Anticipato:

Leggiamo anche la descrizione ufficiale di Graven:

Nei panni di un fedele sacerdote dell'ordine Ortogonale, condannato a morte in esilio per aver protetto un'altra persona, rivivi in una piccola imbarcazione alla deriva in una palude. Una figura sconosciuta ti trasporta fino a terra, ti impartisce vaghe istruzioni e ti dona un libro e un misterioso bastone. Vai avanti, devoto religioso, allevia le sofferenze, svela gli inganni e demolisci le arcane perversioni che sono penetrate nella realtà.

Un connubio tra gli strumenti e le tecniche di sviluppo moderne e il crudo aspetto della fine degli anni '90 dà vita a GRAVEN, un gioco di rompicapi d'azione in prima persona, con personaggi ideati da Chuck Jones (Duke Nukem 3D, Half-Life) e la splendida voce di Stephan Weyte (Blood, Fire Emblem, Dusk) all'interno di un'oscura e diversa esperienza fantasy medievale.