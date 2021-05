Wonder Woman 1984: il cosplay di Gal Gadot di juligeek

Il cosplay di Gal Gadot in Wonder Woman 1984 realizzato da juligeek è davvero coloratissimo, oltre che molto somigliante all'immagine originale utilizzata per promuovere l'ultima avventura dell'eroina DC Comics.

L'ultimo film di Wonder Woman è stato uno di quelli che avrebbe dovuto uscire nelle sale, ma per colpa della pandemia da Covid-19 ha potuto essere distribuito solo attraverso i servizi di streaming. Forse anche per questo motivo la pellicola con Gal Gadot non è riuscita a far parlare eccessivamente di sè.

Il cosplay di juligeek riesce a riportare alla mente il fatto che il film è già disponibile praticamente ovunque e aggiunge un importante tassello alla rinnovata leggenda di Diana Prince, interpretata dalla bellissima Gal Gadot. In questo cosplay juligeek non è da meno e a una somiglianza molto marcata unisce una coreografia coloratissima, oltre che una posa identica a quella che l'attrice ha in molto materiale promozionale del film.