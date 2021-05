Genshin Impact, il cosplay di Eula da parte di Roxhanne Kho è glaciale

Genshin Impact torna ad essere fonte d'ispirazione per il cosplay che proponiamo questa mattina, con una versione veramente azzeccata di Eula da parte di Roxhanne Kho, glaciale (ma non troppo) in questa nuova foto.

La cosplayer in questione è ormai un'esperta anche per quanto riguarda i personaggi del gioco MiHoYo e non poteva dunque mancare l'appuntamento anche con la reinterpretazione della nuova arrivata Eula, introdotta all'interno del cast del celebre action RPG online con i recenti aggiornamenti e già entrata nei cuori di molti giocatori.

Nota come "Spindrift Knight", la combattente ha un passato complesso, essendo discendente del Clan Lawrence, un antico gruppo che ha oppresso Mondstadt per lungo tempo, fino a quando Lady Vennessa e i Cavalieri di Favonius non sono riusciti a sconfiggerlo. Ciononostante, Eula è considerata un'alleata fidata dei Cavalieri ed è stato grazie anche al suo aiuto se il suo stesso clan è stato sconfitto.

Roxhanne riproduce alla perfezione questo personaggio complesso, che ha tradito le proprie origini per una nobile causa, ricostruendone gli abiti e la capigliatura in maniera impressionante, ma riuscendo anche a sfruttare ambientazione e un po' di effettistica per una messa in scena veramente notevole, che riproduce le abilità "glaciali" di Eula, in quanto capace di gestire la magia del ghiaccio.