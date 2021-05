Elden Ring: la cavalcatura è simile a Yakul de La Principessa Mononoke, per un insider

Elden Ring è uno dei giochi più attesi dell'industria videoludica, e a ben vedere visti i grandi risultati ottenuti da Hidetaka Miyazaki e da FromSoftware negli ultimi anni con giochi come Dark Souls, Bloodborne e Sekiro. Il nuovo gioco è però da tempo lontano dai riflettori e i giocatori non vedono l'ora di scoprire qualcosa di nuovo. Se il team di sviluppo non parla, però, ci pensano gli insider. Oggi, scopriamo che Elden Ring avrà una sola creatura cavalcabile e che sarà simile a quella de La Principessa Mononoke.

La fonte di questa informazione è Omnipotent, un noto insider dedito alle opere di FromSoftware. Omnipotent ha alzato su ResetEra un piccolo polverone con alcune sue dichiarazioni che hanno confuso i giocatori. L'insider ha quindi spiegato in modo più preciso che, in base a quanto sa, all'interno di Elden Ring ci sarà una sola creatura cavalcabile.

Yakul, la cavalcatura de La Principessa Mononoke

La creatura cavalcabile di Elden Ring, secondo Omnipotent, non sarà un semplice cavallo ma sarà "Yakul". Ominipotent lo definisce anche "red elk" (alce rossa) o "ibex" (ovvero stambecco). Yakul è il nome del fedele animale di Ashitaka protagonista de "La Principessa Mononoke", il famoso lungometraggio dello Studio Ghibli, e viene definito proprio un "red elk" nella traduzione inglese, anche se d'aspetto è più simile a un lichi - una specie di antilope - o, con un po' di elasticità mentale, a uno stambecco, come dice Omnipotent. L'insider suggerisce quindi che la cavalcatura di Elden Ring assomiglierà a quella de La Principessa Mononoke.

Come sempre, parliamo di un rumor e nulla più, quindi fino a quando non avremo informazioni ufficiali converrà trattare queste informazioni con cautela. Infine, vi ricordiamo che Omnipotent è l'insider che ha affermato che l'annuncio di Elden Ring è "più vicino di quello che sembra".