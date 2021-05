Starfield sarà all'E3 2021 di Xbox e Bethesda? Il logo ufficiale lo suggerisce

Microsoft ha annunciato questa sera che la conferenza dell'E3 2021 di Xbox e Bethesda, che terranno un evento congiunto, avrà luogo il 13 giugno. Oltre a svelare orario e qualche dettaglio su quanto ci aspetta durante l'evento, la compagnia di Redmond ha rilasciato anche un artwork dedicato, nel quale possiamo vedere Masterchief di Halo. Un dettaglio, però, permette di supporre che ci sarà spazio anche per Starfield.

Come potete vedere nel tweet qui sotto, infatti, il pianeta che si trova al centro dell'immagine (il cui nucleo, in modo molto simbolico, è il logo Xbox) è composto in parte da una sezione che è praticamente identica (ma leggermente ruotata) del pianeta che è possibile vedere nell'immagine del logo di Starfield.

Se osservate attentamente, infatti, vedrete che, pur con qualche differenza cromatica e con un effetti di luce aggiuntivo che confonde l'occhio, vi sono gli stessi fiumi e laghi sul pianeta. Ovviamente questo riferimento a Starfield da parte di Xbox non indica obbligatoriamente che vedremo il gioco Bethesda all'E3 2021, ma al momento scarseggiano le opzioni alternative. Per ora possiamo considerarla solo una speculazione e non qualcosa di ufficiale, in ogni caso.

Ammesso che Starfield sia all'E3 2021, cosa vedremo? Secondo Jason Schreier, ci sarà spazio per la data d'uscita ufficiale. Per tutti i dettagli sulla conferenza di Microsoft, ecco la nostra news dedicata.