Crystal Dynamics si espande con Crystal Southwest: supporterà i giochi futuri

Tramite un annuncio su Twitter, Crystal Dynamics ha svelato che il team si sta espandendo con un nuovo studio che avrà base ad Austin, Texas, e sarà chiamato Crystal Southwest. Viene affermato che il team sarà coinvolto nello sviluppo di titoli Crystal Dynamics presenti e futuri.

Crystal Southwest sarà guidato da Dallas Dickinson, attualmente uno degli executive producer presso Crystal Dynamics. Dickinson è un veterano dell'industria e ha precedentemente lavorato presso BioWare e come presidente/CEO di QC Games. Crystal Southwest sta attualmente cercando personale per molteplici posizioni, presso le divisioni Art, HR, Design, Engineering e non solo.

Ricordiamo che Crystal Dynamics è una sussidiaria di Square Enix. Il team è divenuto famoso grazie ai giochi di Tomb Raider, soprattutto con i due primi capitoli della trilogia reboot di Lara Croft. A seguire, lo studio ha lavorato su Marvel's Avengers, che riceve regolarmente contenuti gratuiti sotto forma di espansioni con nuovi personaggi e aree.

Attualmente non è chiaro a che progetto lavorerà Crystal Southwest: è credibile che sul breve periodo il nuovo team si dedichi a supportare Dynamics con i lavoro su Marvel's Avengers. Parlando proprio del gioco dedicato ai Vendicatori, ecco il trailer Conquista della Stanza Rossa che mostra il nuovo evento.