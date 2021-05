Elden Ring: l'annuncio è "più vicino di quello che sembra", dice un noto insider

Omnipotent è un insider di From Software piuttosto affidabile, con un buon numero di previsioni azzeccate e uno status "ufficiale" all'interno del forum di ResetEra. Per questo motivo se fa capire che l'annuncio di Elden Ring sia "più vicino di quello che sembra", potremmo davvero essere ad un passo dal conoscere ufficialmente qualche dettaglio in più dell'attesissimo gioco.

La storia di Elden Ring è piuttosto travagliata. Nonostante ci sia chi è convinto che il gioco sia già pronto, fino ad ora abbiamo potuto vedere solo il celebre trailer d'annuncio e qualche frammento di immagine rubato. Con l'E3 2021 alle porte, però, finalmente qualcosa potrebbe davvero muoversi.

Il gioco di From Software, infatti, sarebbe sicuramente il piatto forte di qualunque presentazione stampa, essendo un gioco capace di generare come pochi altri curiosità ed entusiasmo. Se finora il team di Miyazaki è stato molto silenzioso, uno dei suoi più celebri insider ha fatto capire che il gioco potrebbe essere più vicino del previsto.

Con l'immagane di un Solaire , del logo di Elden Ring e la scritta "umanità ripristinata" in uno specchietto retrovisore con la scritta "gli oggetti nello specchietto sono più vicini di quello che sembra" Omnipotent sembra proprio anticipare il prossimo reveal.

L'annuncio dell'annuncio di Omnipotent.

