League of Legends World Championship 2021: data e luogo dell'evento esport dell'anno

Di recente Riot Games ha ufficializzato la data e il luogo di uno degli eventi esport, se non l'evento esport, più importante dell'anno: i League of Legends World Championship 2021. Per la finale del campionato del mondo di LoL, Riot ha scelto l'Universiade Sports Centre di Shenzhen dove, a partire dal 6 novembre 2021, si terranno le fasi conclusive del torneo di fronte ad un pubblico che potrebbe raggiungere le 60 mila unità, ovvero la capacità dello stadio del Shenzhen F.C., una squadra di massima divisione del campionato di calcio cinese.

Si tratterebbe dunque del ritorno in grande stile di Riot Games e di LoL, con un evento degno, come dimensioni e impegno logistico, di quelli degli anni passati. Lo scorso anno, infatti, le finali del World Championship 2021 si tennero a Shangai, ma in una sorta di "bolla" protetta e isolata all'esterno come quella che ha protetto i giocatori NBA durante le finali dello scorso anno.

Si tratta, quindi, del secondo anno consecutivo in Cina. Solitamente, invece, le Worlds Final di LoL sono itineranti e si tengono a rotazione in Asia, Nord America ed Europa. Nel 2019, per esempio, si tennero a Parigi, nel 2018 in Corea del Sud, nel 2017 a Pechino e nel 2016 al Madison Square Garden di New York.