DualSense di PS5 vibra al ritmo di Spotify per PC: ecco come fare

Le vibrazioni del controller DualSense di PS5 sono una cosa speciale. Chiunque abbia avuto modo di provare il gamepad di nuova generazione di Sony si è innamorato di questa novità. Però non sono solo i videogiochi a sfruttare le nuove vibrazioni. C'è una speciale feature dei Controller DualSense di PlayStation 5 che funziona solo collegando il gamepad alla versione PC di Spotify. Adesso vi spieghiamo come fare.

Come dicevamo, il controller DualSense ha un ottimo feedback aptico e giochi come Returnal e Astro's Playroom lo hanno sfruttato a dovere. In realtà, però, c'è anche un altro modo per poter godere delle vibrazioni dei controller; questo modo, però, è possibile solo su un PC Windows 10.

Grazie a qualche semplice passaggio è possibile fare in modo che il DualSense vibri a ritmo di musica grazie all'app Spotify per PC. Alcuni utenti, magari, lo sanno già da qualche tempo, ma noi ci siamo imbattuti solo oggi in questa possibilità.

Ovviamente è impensabile ottenere la granulosità e la precisione che gli sviluppatori sono in quando di raggiungere con uno sviluppo specifico delle vibrazioni, ma è comunque un esperimento piuttosto interessante.

Tutto quello che dovrete fare è:

Collegare il controller al PC tramite un cavo USB-C e aspettare che Windows installi automaticamente il driver.

Una volta installato, toccare l'icona dell'altoparlante vicino all'angolo in basso a destra del display, dove viene mostrata l'ora. A questo punto impostare "Altoparlanti (controller wireless)" come uscita audio.

Aprire il Pannello di controllo e cliccare su "Suono". Qu selezionare l'attuale uscita audio e selezionare il pulsante "Proprietà" appena sotto.

Cliccare su "Miglioramenti", ovvero la terza scheda da sinistra nella finestra pop-up. Spuntare la casella accanto a "Riempimento altoparlanti", poi premere "Applica".

A questo punto bisogna riavviare l'app Spotify per iniziare la riproduzione aptica. Una volta riavviata l'app, dovreste essere in grado di sentire la musica attraverso le vibrazioni dei controller.

Si potrebbe anche essere in grado di sentire i motori aptici che fanno del loro meglio per riprodurre la musica premendo il DualSense all'orecchio.

Nel caso in cui si voglia effettivamente ascoltare la musica, oltre che a sentirla in forma aptica, basta collegare un paio di cuffie (o delle casse esterne) al jack da 3,5 mm del DualSense e l'audio verrà trasmesso a quel device.

È una cosa che ricorda l'esperimento di sinestesia tentato con Rez. Ricordate?