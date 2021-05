Demon Slayer, il cosplay di Nezuko di axilirator è sfrontato

Nezuko, la protagonista della serie Demon Slayer, è un personaggio discreto e molto candido, in termini di rappresentazione, ma la cosplayer axilirator ha voluto dedicarle un cosplay decisamene sfrontato, in cui ne ha mostrato un lato inedito, quasi impensabile, visto come la giovane demone appare nella serie.

axilirator ha tentato di svelare il lato più nascosto del personaggio, anche in modo abbastanza esplicito. Nonostante ciò il costume è realizzato in modo accurato, sia nella pettinatura, sia nel kimono. Bella anche l'ambientazione della foto, in linea con il personaggio.

La serie Demon Slayer è il fenomeno del momento, capace com'è stata di catalizzare l'attenzione generale. Il recentissimo film, Mugen Train, è risultato essere il secondo nel suo genere più visto negli USA, nonché il più visto a livello globale. Nezuko è un personaggio chiave e funge da movente che spinge Tanjiro, suo fratello, a intraprendere la carriera di ammazza demoni per poterla salvare.

