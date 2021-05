Horizon Forbidden West: niente data d'uscita, ma sviluppo procede come pianificato

La presentazione di Horizon Forbidden West di ieri sera è stata davvero impressionante, ma è mancata la ciliegina sulla torta: la data d'uscita ufficiale. Compreso il disappunto dei fan, Guerrilla ha voluto specificare che lo sviluppo procedere come pianificato e che presto fornirà nuove informazioni.

Leggiamo cos'ha scritto Guerrilla:

"Grazie per aver visto la presentazione del gameplay di Horizon Forbidden West! Non abbiamo ancora una data d'uscita precisa da darvi, ma lo sviluppo prosegue come pianificato e vi daremo un aggiornamento quanto prima - grazie come sempre per il vostro supporto."

Difficile dire se il messaggio serva per rassicurare i fan per un'uscita nel 2021, o se presupponga il classico "When it's done". La speranza è che ce la faccia a uscire entro la fine dell'anno corrente, ma se anche dovesse slittare al 2022 non sarebbe un grosso dramma: meglio che il risultato finale sia rifinito a dovere, che far uscire il gioco pieno di problemi da risolvere a botte di aggiornamenti.

Per il resto, nel caso lo abbiate perso vi invitiamo a rivedere il trailer di gameplay su PS5 di Horizon Forbidden West, nonche le nuove immagini del gioco.