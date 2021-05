New Nintendo Switch Pro, Amazon Messico la mette a listino

Amazon Messico ha messo a listino il New Nintendo Switch Pro, ossia la nuova revisione della console ibrida di Nintendo, di cui si parla da mesi ma di cui non si è ancora visto niente di ufficiale. Attualmente la pagina risulta rimossa, ma qualcuno è riuscito a catturare degli screenshot.

Purtroppo, a parte il nome della console, la pagina di Amazon Messico non contiene dettagli rilevanti. Anche la data d'uscita è il classico segnaposto: 31 dicembre 2021. Più propriamente, altre voci parlano di un lancio a settembre (il 10 settembre), anche se ovviamente dobbiamo attendere la conferma di Nintendo per esserne certi.

Anche il nome del modello non dice molto: dummyasin-nsw-2021-014. La formula "dummyasin" si utilizza infatti come segnaposto.

Naturalmente la pagina di Amazon Messico non va presa come una conferma dell'esistenza della console, ma ormai i segnali vanno moltiplicandosi e, tranne nel caso in cui sia un grosso abbaglio collettivo, è chiaro che l'ipotesi dell'esistenza di un Nintendo Switch Pro sia sempre più concreta. Sempre stando a varie indiscrezioni, non dovrebbe mancare molto per l'annuncio ufficiale, quindi non ci resta che aspettare.