The Last of Us serie TV: Merle Dandridge sarà Marlene come nel videogioco

Merle Dandridge interpreterà il ruolo di Marlene nella serie TV di HBO tratta da The Last of Us di Naughty Dog. La particolarità è che si tratta dello stesso ruolo che ha interpretato proprio per il videogioco. Per adesso è l'unica attrice della versione videoludica a essere stata confermata anche per la serie. Per inciso, Marlene è il capo del gruppo di miliziani Fireflies.

La serie TV di The Last of Us vedrà la partecipazione di attori molto noti del grande e del piccolo schermo. Pedro Pascal, visto nella serie Narcos e in Il Trono di Spade, interpreterà Joel, mentre Ellie è stata affidata a Bella Ramsey, anch'essa proveniente da Il Trono di Spade, dove ha interpretato Lyanna Mormont.

Merle Dandridge

Merle Dandridge è un attrice di lungo corso, con una vasta carriera alle spalle, soprattutto nel mondo delle serie TV. La nostra è apparsa in CSI: Miami, in Sons of Anarchy, in Criminal Minds, in The Mentalist e in The Night Shift, tanto per citarne alcune. Ha inoltre interpretato il ruolo principale della serie Greenleaf.

La serie TV di The Last of Us non ha ancora una data d'uscita, ma immaginiamo che la vedremo entro il 2022, se la lavorazione procederà senza intoppi.