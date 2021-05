Xbox all'E3 2021: i giochi della conferenza Microsoft Bethesda in un presunto leak

L'E3 2021 è ormai molto vicino ed è questo il tipico periodo in cui le comunicazioni ufficiali tendono a bloccarsi in attesa delle presentazioni vere e proprie, dunque non ci resta che affidarci a presunti leak per provare a prevedere i contenuti degli eventi, come accade con questo elenco di giochi che dovrebbero essere presenti alla conferenza Microsoft e Bethesda durante la fiera online.

Ovviamente si tratta di voci di corridoio assolutamente non verificabili ma che riportiamo anche per discutere un po' sulle possibili presenze alla presentazione Xbox all'E3 2021, destinata ad essere una delle più interessanti, fissata in via ufficiale per il 13 giugno 2021.

Xbox all'E3 2021 sarà protagonista di una lunga conferenza congiunta di Microsoft e Bethesda

Le informazioni arrivano soprattutto da Klobrille, la cui attendibilità è considerata buona, avendo riportato correttamente molte informazioni negli ultimi anni, peraltro senza sbilanciarsi mai troppo, e presunti leak riportati su Reddit la cui attendibilità è molto più in dubbio.

In sostanza, quanto emerge sarebbe il seguente elenco di giochi che dovrebbero essere presentati durante la conferenza Microsoft e Bethesda all'E3: