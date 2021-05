Valorant: trailer cinematico animato "Duality" mostra nuovi sviluppi della storia

Valorant arricchisce il suo lore con un nuovo trailer incentrato sulla storia dello sparatutto Riot Games, che con il nuovo video "Duality" porta avanti la trama avviata già l'anno scorso al lancio del gioco, espandendo dunque il sostrato narrativo.

Dopo il trailer Duelists, rilasciato in occasione dell'uscita di Valorant, il background narrativo del gioco si spiega ulteriormente in questo nuovo Duality, altro cortometraggio animato dal taglio cinematografico tutto incentrato sulla storia.

Il video in questione non mostra praticamente nulla del gioco, ma serve ad arricchire il lore di Valorant, un elemento che Riot Games ha alquanto curato in League of Legends ma che è rimasto piuttosto sullo sfondo in Valorant, tuttavia offrendo un potenziale interessante da sfruttare.

Qualcosa di più la vediamo dunque questo nuovo trailer, che mostra alcuni accadimenti particolari nel mondo di gioco e spiega alcuni retroscena della storia generale e delle motivazioni dietro alle azioni di alcuni dei personaggi utilizzabili.

Si tratta di una narrazione simile a quella vista anche in Overwatch da parte di Blizzard, che cura la lore del gioco in maniera piuttosto indipendente dall'azione vera e propria del gameplay, ma che ha la funzione di immedesimare maggiormente i giocatori nel mondo di gioco e costruire dei personaggi più profondi e sfaccettati.

Nel frattempo, sono state aperte le iscrizioni a Valorant Circuito Tormenta, mentre qualche settimana fa la patch 2.09 ha aggiunto la modalità Replicazione e aspetti Regni Connessi.