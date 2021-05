Knockout City è gratis fino al livello 25: inizio del gioco libero per tutti

Knockout City è giunto alla fine della "Festa di Quartiere", ovvero l'evento introduttivo organizzato da EA per accogliere quanti più giocatori possibile all'interno del multiplayer in forma gratuita, ma l'inizio del gioco rimarrà comunque gratuito per tutti fino al livello 25.

Nonostante la conclusione del Block Party, dunque, sarà possibile accedere a Konckout City ancora gratuitamente per tutti i nuovi giocatori, e prendere parte alle partite multiplayer in forma completamente libero fino a che non si arriva al livello 25, momento nel quale il gioco richiede l'accesso con acquisto.



Il prezzo di Knockout City è comunque molto contenuto, essendo fissato a 19,99 euro per la versione base, dunque tutti coloro che vogliano continuare a giocarci anche una volta raggiunto lo Street Rank 25 potranno farlo senza un eccessivo sforzo economico, bisogna dire.

Il nuovo gioco multiplayer di Velan Studios è peraltro incluso nel catalogo accessibile liberamente dagli utenti abbonati a EA Play ed è dunque gratuito anche per tutti coloro che possiedono la sottoscrizione e Xbox Game Pass Ultimate, bisogna ricordare.

L'avvio attraverso la Festa di Quartiere è stato un successo, con il gioco che già a distanza di pochi giorni dal lancio ha superato i 2 milioni di giocatori, in base a quanto riferito dagli sviluppatori. L'accesso gratuito fino al livello 25 è disponibile per tutti su tutte le piattaforme, dunque PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch. Per saperne di più sul gioco, vi rimandiamo alla recensione di Knockout City.