Two Point Campus: nuovo gestionale di Sega svelato in anticipo dal Microsoft Store

Two Point Campus è, a quanto pare, un'altra vittima dei celebri leak da parte del Microsoft Store, che in questo caso ha tranquillamente svelato in anticipo la nuova produzione di Two Point Studios con tanto di immagini e caratteristiche a corredo.

Potete infatti trovare la pagina ufficiale di Two Point Campus a questo indirizzo sullo Store ufficiale della casa di Redmond, anche se il gioco non è ancora disponibile per l'acquisto, già pronta con tutte le informazioni dedicate, anticipando la presentazione che probabilmente avverrà nel corso dell'E3 2021 o comunque durante gli eventi estivi.

Two Point Campus è il nuovo gestionale di Two Point Studios, incentrato sulla costruzione e gestione di una università

Si tratta di un nuovo gioco gestionale da parte di Two Point Studios, il team autore di Two Point Hospital, costruito da Ben Hymers, Mark Webley e Gary Carr, veterani di Bullfrog e Lionhead Studios. Sono infatti tra i responsabili dei celebri Theme Hospital e di Black & White, dunque decisamente esperti in questo ambito.

Two Point Campus, come suggerisce il titolo, ci mette al controllo di una università, da costruire e gestire al meglio in tutti i suoi vari aspetti, dalla pianificazione e costruzione degli edifici, delle strutture di supporto e dei collegamenti al controllo dei lavori al suo interno, facendo in modo che funzioni tutto al meglio.

Com'è tipico dello stile del team, il tutto è presentato in maniera piuttosto scanzonata, con situazioni umoristiche e surreali ma, di fondo, richiedendo un notevole impegno nel controllo di tutti gli aspetti dell'attività. A questo punto attendiamo una presentazione ufficiale di Two Point Campus, ma intanto possiamo prendere per certa la sua esistenza su PC, Xbox Series X|S e Xbox One e probabilmente anche sulle altre piattaforme.