Knockout City supera i 2 milioni di giocatori in pochi giorni

Knockout City, un gioco sportivo ispirato al dodgeball, festeggia già un successo: in pochi giorni dopo l'uscita, i giocatori che l'hanno provato sono ben 2 milioni. Il gioco multigiocatore è stato sviluppato da Velan Studios e pubblicato da Electronic Arts. Parte del successo è ovviamene dovuta al fatto che attualmente il gioco è disponibile in prova gratuita.

In tutte le versioni del gioco, infatti, è possibile giocare gratis fino alla fine di maggio 2021. Successivamente, sarà possibile acquistarlo oppure giocare tramite Xbox Game Pass. Knockout City è un gioco semplice: come nel dodgeball, si deve colpire i nemici con la palla per eliminarli. Ovviamente le cose sono un po' più elaborate rispetto al gioco reale, con vari tipi di palle, azioni e tiri per confondere i nemici.

Knockout City

Knockout City include cinque mappe e modalità ed è disponibile su PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One, oltre che su PlayStation e Xbox Series X|S in versione retrocompatibilità. Nuovi contenuti arriveranno nel corso del tempo, come tipico per questo tipo di giochi.

Infine, vi ricordiamo che potete leggere la nostra recensione, nella quale vi abbiamo spiegato che: "Knockout City è un gioco divertente, dall'enorme potenziale se ben sfruttato e con un gameplay molto più rifinito di quanto non appaia a un primo sguardo. Semplice da approcciare ma complesso da perfezionare, impreziosito da un'estetica d'impatto sebbene forse non originale (ci ha ricordato da vicino Fortnite), il gioco di Velan Studios promette bene sin dal lancio soprattutto grazie all'introduzione di una nuova modalità nel giro di pochissimi giorni dall'esordio e a un supporto futuro pianificato."