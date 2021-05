King of Seas e Biomutant nel pomeriggio Twitch di Multiplayer.it

Il pomeriggio Twitch di Multiplayer.it è più intenso che mai. Come sempre spazieremo tra tutti gli argomenti più caldi di questi giorni. Per esempio giocheremo a King of Seas con il Lead designer di 3DClouds Luca Cafasso, ma poi ci scopriremo anche Biomutant, uno dei giochi più attesi del momento.

Dopo il classico appuntamento con la Pausa Caffè, il canale Twitch di Multiplayer si popolerà di pirati, animali antropomorfi e tecnologia.

Alle 14 Francesco Serino sarà in diretta con il Lead designer di 3DClouds Luca Cafasso e il suo King of Seas. Scopriremo in questo modo questo divertente gioco tutto italiano a base di pirati e combattimenti tra le navi. E chi meglio del nostro Capitan Francesco per raccontarci tutte le novità di questo gioco?

Alle 16 sarà il torno del TechTonik, mentre alle 18 Francesco ci porterà nel mondo di Biomutant per scoprire con calma una dei giochi del momento. Avete letto la recensione di Biomutant? Francesco ci mostrerà con calma l'inizio del gioco e scoprirà in diretta con voi questa affascinante avventura.

