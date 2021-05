Dragon Ball Z: il cosplay di C18 di suganthandeviluke è da fusione immediata

Come riuscivamo a vivere senza il cosplay dell'androide C18 realizzato dalla cosplayer suganthandeviluke? Evidentemente stiamo parlando di una grande fan di Dragon Ball Z, una di quelle che quando studia un personaggio lo fa per interpretarlo al meglio che sia possibile.

cindrellacosplaytv sa che anche un freddo androide può provare emozioni forti e quindi tenta di rappresentarle al meglio, facendole emergere da un momento di combattimento.

Immaginiamo che la serie Dragon Ball Z non abbia bisogno di presentazioni. Per chi non la conoscesse, diciamo in breve che racconta la storia di gente che si lancia addosso palle d'energia sempre più grosse, fino a che qualcuno muore. Si scherza, naturalmente.

